Япония выразила протест Южной Корее из-за исследования спорных островов Япония выразила протест Южной Корее из-за исследования спорных островов Такэсима

Фото Twitter

Власти Японии выразили протест правительству Республики Корея. Причиной стали южнокорейские исследования островов Такэсима в Японском море, они являются предметом территориального спора между двумя странами. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Его слова приводит ТАСС.

Острова Такэсима являются нашей исконной территорией, в связи с чем [действия Южной Кореи] считаем прискорбными и неприемлемыми. Мы выразили суровый протест южнокорейской стороне по дипломатическими каналам, потребовав остановить исследование, — заявил Мацуно.

По данным газеты Sankei Shimbun, в рамках исследований Сеул фотографировал острова с помощью беспилотников и измерял их лазерным оборудованием, создавая трёхмерные модели.

Такэсима представляет собой группу небольших островов, общая площадь которых достигает 0,188 квадратных километра. Они расположены к востоку от Корейского полуострова. Являются предметом спора двух стран с 1945 года. В настоящее время находятся под контролем южнокорейской армии.

Ранее МИД Японии в «Синей книге по дипломатии» официально обозначил «незаконно оккупированными» южные Курильские острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые в Токио называют «северными территориями». В Кремле подчеркнули, что все четыре острова являются неотъемлемой территорией России.

Вице-премьер и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в ответ на заявления Японии о «незаконной оккупации» Курильских островов Россия начнёт их туристическое освоение. Кроме того, там будет дан старт новым инвестиционным проектам.