Япония выделит Украине помощь в размере $4,5 млрд

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Правительство Японии окажет помощь Украине в размере $4,5 млрд, заявил в ходе переговоров с лидерами G7 премьер-министр страны Фумио Кисида, его слова приводит японский МИД. Помощь Киеву поступит как напрямую от Токио, так и через Всемирный банк.

[Кисида] заявил, то Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере $1 млрд, включая помощь на восстановление и реконструкцию, а также гуманитарную помощь, и готова предоставить в общей сложности на поддержку [Украины] $4,5 млрд, включая эту дополнительную поддержку и увеличение кредита Всемирному банку, — говорится в сообщении ведомства.

Онлайн-саммит G7 прошел вечером 6 декабря под председательством премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В итоговом заявлении участники заявили, в частности, о намерении помочь Киеву получить компенсацию от РФ в соответствии с международным правом. Кроме того, лидеры G7 заявили о наращивании усилий для предоставления Украине помощи в области энергетики.

Также в МИД сообщили, что Япония до конца текущего года намерена расширить список санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Помимо этого, Токио планирует внести в санкционные списки организации из третьих стран, помогающие РФ обходить принятые против нее меры.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Япония Хирокадзу Мацуно заявил, что Россия не примет участия во всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет в 2025 году в городе Осака, если ситуация на Украине не изменится. По его словам, СВО противоречит теме мероприятия, которая звучит как «Создание общества будущего, в котором жизнь сияет».