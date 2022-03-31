Япония ввела ограничения против семи компаний и физлиц из России

Санкции против трёх физических и четырёх юридических лиц из России ввела Япония. Причиной стало нарушение санкционного режима в отношении КНДР. Об этом сообщается на сайте японского МИД.

В санкционные списки попали россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар. В числе компаний — «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М», «Парсек». Токио выдвинул против них обвинения в участии в ядерных и баллистических проектах Северной Кореи. Рестрикции предполагают заморозку всех активов на территории Японии.

Также новые санкции коснулись шестерых граждан КНДР.

Санкции с конца февраля в отношении России и ряда её граждан ввели Япония, США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия и ряд других государств. В большинстве случаев это связано со спецоперацией по демилитаризации Украины, которую проводит РФ. Санкции затронули российскую элиту, компании, банки, резервы ЦБ, экспорт товаров.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна поддерживает все международные финансовые санкции против РФ, введённые в связи с началом спецоперации на Украине.