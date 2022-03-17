Япония ввела санкции против Марии Захаровой и предприятий ОПК РФ

Япония вводит санкции против 15 человек и девяти организаций из России. В новом санкционном списке значатся государственные чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в заявлении японского МИД, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
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Активы граждан и организаций, в отношении которых введены рестрикции, на территории Японии будут заморожены.
Ранее стало известно, что правительство Японии ввело персональные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и высших государственных чиновник страны. Всего рестрикции приняты в отношении шести представителей российского руководства. Санкции также распространяются на главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
Их активы в Японии, если таковые будут выявлены, окажутся заморожены.