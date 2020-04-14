Япония ввела режим ЧС из-за коронавируса на всей территории страны

https://static.news.ru/photo/03a134f8-7fdb-11ea-a82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил о введении на всей территории страны режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Он будет действовать до 6 мая.

В настоящий момент принудительного ограничения передвижения в Японии нет, сообщает РИА Новости.

Ранее режим ЧП был введён в семи префектурах, где проживают около 44% всего населения Японии. Всего страна разделена на 47 префектур.

NEWS.ru писал, что японские власти намерены выплатить по $2800 семьям, которые потеряли доход. Член правящей Либерально-демократической партии страны Фумио Кисида рассказал, что власти детально проработали стимулирующие меры.

В настоящий момент в Японии от коронавируса скончались 178 человек. Общее число заболевших составляет больше 9 тысяч человек.