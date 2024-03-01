Япония ввела новые санкции против связанных с РФ физлиц Власти Японии ввели санкции против 12 физлиц и 36 компаний, связанных с РФ

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Япония ввела новые ограничительные меры против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, говорится в официальном вестнике кабмина страны. Рестрикции инициированы из-за ситуации на Украине.

В частности, под санкции попали ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК, сообщают японские власти. Экспортные ограничения были введены против концернов «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавода», НПО «Базальт» и Объединенной судостроительной корпорации.

Список физлиц, которым заморозили активы, пополнили уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, ее коллеги из Ростовской области Ирина Черкасова и Чеченской Республики Мансур Солтаев. Персональные рестрикции также ввели против командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева.

Ранее депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски рассказал, что Евросоюз примет 14-й пакет санкций против России до выборов в ЕП. По его словам, ЕС и дальше намерен вводить все новые ограничения, несмотря на то что они негативно отражаются на странах объединения.

До этого США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В частности, ограничения затронули ряд банков, в том числе «Авангард» и СПБ Банк, являющийся расчетным депозитарием СПБ Биржи.