Япония ввела дополнительные санкции в отношении России

Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из РФ. Причиной стала ситуация вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Японии.

В целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира <...> вводятся такие меры, как замораживание активов в отношении 398 физлиц РФ и 28 организаций, — говорится в сообщении.

Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы РФ, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, командующий ВКС Сергей Суровикин.

Среди компаний санкции наложены, в частности, на АО «НПК „Техмаш“», МКБ «Вымпел».

В санкционном списке фигурируют Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которых руководство Японии называет дочерьми президента РФ Владимира Путина, а также Мария Лаврова и Екатерина Винокурова — жена и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Также Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка, а также ввела запрет на новые прямые инвестиции в РФ. С 12 мая новые инвестиции из Японии в РФ можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

Ранее сообщалось, что власти Японии приняли решение ввести дополнительные санкции в отношении России. Страна намерена запретить импорт российского угля, машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки. В первую очередь Япония намерена постепенно сокращать зависимость от энергоносителей из РФ.