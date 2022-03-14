Япония введёт санкции против Зюганова и Вексельберга

Япония введёт санкции против Зюганова и ВексельбергаЯпония введёт санкции против 17 россиян, в том числе Зюганова и Вексельберга
В свете событий на Украине власти Японии приняли решение ввести очередные персональные санкции против 17 граждан России. В санкционный список попали председатель ЦК КПСС Геннадий Зюганов, бизнесмен Виктор Вексельберг, родственники предпринимателя Юрия Ковальчука и ряд депутатов Госдумы.
Санкции
Также в список попали председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг и родственники предпринимателя Юрия Ковальчука: Кирилл, Борис, Кира, Степан и Татьяна Ковальчуки.
Ранее Государственный департамент США ввёл санкции в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России. В санкционный список американского Госдепа попали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и восемь заместителей министра обороны РФ.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине, считают в Кремле.