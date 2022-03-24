Япония ввела санкции против 25 россиян и 81 организации

Япония вводит санкции против 25 россиян и 81 российской организации из-за событий на Украине. Об этом сообщает МИД страны, пишет ТАСС.

Также вводится запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Новые санкции касаются главы ВЭБ Игоря Шувалова и родственников российских чиновников и бизнесменов. Под ограничения со стороны японских властей попали Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка, бизнесмен Алексей Мордашов, родственники Патрушева, Кириенко и Ротенбергов. Под санкциями оказались автомобильный и судостроительные заводы и производители электроники.

Улучшения отношений России и Японии не предвидится в ближайшие десятилетия, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Центра японских исследований РАН Олег Казаков. По его словам, тот позитив, который был создан и продвигался при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ, закончился.

Ранее сообщалось, что Россия отказывается от дальнейших мирных переговоров с Японией по Курильским островам ввиду односторонних ограничений, ранее введённых Токио против Москвы. В качестве ответной меры на японские санкции РФ прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.