Япония введёт новые санкции против России

Власти Японии приняли решение ввести дополнительные санкции в отношении России. Страна намерена запретить импорт российского угля, машинного оборудования, некоторых видов древесины, и водки. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида, передаёт ТАСС. Он добавил, что страна, в первую очередь, намерена постепенно сокращать зависимость от энергоносителей из РФ.

Мы запретим импорт угля из России. За счет срочного обеспечения альтернатив и постепенного сокращения импорта мы уменьшим нашу зависимость от России в энергетическом секторе, — сказал Кисида.

Кроме того в санкционный список попали Сбербанк и Альфа-банк. Также под рестрикциями теперь 20 организаций и 400 граждан, включая депутатов.

Ранее власти Японии объявили персонами нон грата восемь российских дипломатов и работников торгового представительства. Об этом заявила на пресс-конференции представитель МИД страны. При этом о сроках исполнения данного решения сотрудник дипведомства не сообщила. После заявления японских коллег официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст на это решение Токио «соответствующий ответ».