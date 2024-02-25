Япония вслед за странами G7 введет новые санкции в отношении РФ Премьер Японии Кисида пообещал новые антироссийские ограничения

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Фумио Кисида

На фоне ситуации на Украине вслед за странами-членами G7 японские власти расширят санкционные списки против России, пообещал на онлайн-переговорах лидеров сообщества премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он также заявил о поддержке Киева в первую очередь в сфере восстановления и модернизации украинской инфраструктуры.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония в тесном сотрудничестве с G7 все это время принимала жесткие меры и теперь введет дополнительные санкции, включая ограничения в отношении частных лиц и организаций РФ, — говорится в сообщении МИД Японии.

Саммит G7 прошел 24 февраля в формате видеоконференции во вторую годовщину начала СВО. Перед собравшимися выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал их продолжать поддерживать Киев.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» намерены обнародовать свое решение никогда не призвать результаты выборов, проведенных в новых регионах России сейчас или в будущем.

На этой неделе Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. При этом бывший государственный секретарь МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш отмечал, что политика санкций Евросоюза против России скомпрометирована и потерпела сокрушительный провал. Он допустил, что все дело в неспособности Европы перейти к военной экономике.