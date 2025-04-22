Азиатская страна впервые передаст Киеву разведданные Япония передаст ГУР МО Украины спутниковые разведданные с орбиты

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Япония передаст Главному управлению разведки Министерства обороны Украины разведданные, полученные со спутников на орбите Земли, сообщает украинский военно-аналитический ресурс Deep State в своем Telegram-канале. Отмечается, что это первый подобный шаг со стороны Токио.

Украина, как сказано в публикации, получит доступ к снимкам со спутников с радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR). Киев уже располагает SAR-снимками от Финляндии, Германии и Италии, однако все они не могут восполнить данных, которые предоставляли США.

Министерство обороны США получило приказ приостановить всю помощь Киеву 3 марта. Один из представителей Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Поставки не возобновятся, пока президент страны Владимир Зеленский не продемонстрирует приверженность переговорам о мире, добавили в Белом доме.

Позже директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что президент США Дональд Трамп остановил военную помощь Украине, поскольку Зеленский принимал ее как должное. По ее словам, глава Белого дома также «поставил на паузу» обмен разведывательными данными с Киевом.