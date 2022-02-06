Япония выразила протест России из-за ракетных учений возле Южных Курил

Япония выразила России протест в связи с ракетными учениями в районе Южных Курил. Об этом рассказал генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что страна не собирается терпеть военное присутствие РФ рядом с островами. Слова политика приводит Japanese Government Internet TV.

Россия издала предупреждение о том, что пуски будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим мы заявили России протест по дипломатическим каналам, — рассказал Мацуно.

Он подчеркнул, что правительство Японии не намерено мириться с военным присутствием РФ на четырёх северных островах (Южные Курилы), которые государство до сих пор считает своей территорией, несмотря на то, что они находятся в составе России. По его словам, береговая охрана Японии уже предупредила граждан об опасности передвижения в указанном районе.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о том, кому принадлежат острова в южной части Курил. В Японии считают, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи являются её «северными территориями».

Ранее Россия уведомила Японию о проведении ракетных учений на территории южной части Курильских островов. Учебные стрельбы будут проходить в большой зоне к востоку от Хоккайдо, в которую входят также Курилы и пролив Лаперуза.