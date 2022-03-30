Япония внесла поправки для действия антироссийских санкций

Япония подготовила поправки к закону о нормах транзакций и об обмене валют, куда вошли положения по криптовалютам. Это сделано, чтобы не дать возможности России выводить из-под санкций часть активов, сообщает телеканал NHK.

Поправки к данному закону призваны не допустить перевода части активов в криптовалюты с последующим выводом их из-под действия санкций. Это связано также с отключением части российских банков от системы SWIFT.

Меры в том числе включают в себя ограничения на перевод средств в криптовалюте, принадлежащих лицам и организациям, которые подпали под санкции, а также третьим лицам. Криптовалютные биржи должны будут выяснять заранее информацию о клиентах и адресатах транзакций. Это требуется, чтобы избежать сделок с подпавшими под санкции лицами и компаниями.

Правительство надеется, что парламент примет закон в ходе текущей сессии.

В связи с событиями на Украине Япония ранее увеличила число антироссийских санкций и ввела запрет на экспорт в Россию банкнот национальной валюты, золотых монет и золотых слитков.