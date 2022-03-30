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Япония внесла поправки для действия антироссийских санкций

09:34, 30 марта 2022
Япония внесла поправки для действия антироссийских санкций Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
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Япония подготовила поправки к закону о нормах транзакций и об обмене валют, куда вошли положения по криптовалютам. Это сделано, чтобы не дать возможности России выводить из-под санкций часть активов, сообщает телеканал NHK.

Поправки к данному закону призваны не допустить перевода части активов в криптовалюты с последующим выводом их из-под действия санкций. Это связано также с отключением части российских банков от системы SWIFT.

Меры в том числе включают в себя ограничения на перевод средств в криптовалюте, принадлежащих лицам и организациям, которые подпали под санкции, а также третьим лицам. Криптовалютные биржи должны будут выяснять заранее информацию о клиентах и адресатах транзакций. Это требуется, чтобы избежать сделок с подпавшими под санкции лицами и компаниями.

Правительство надеется, что парламент примет закон в ходе текущей сессии.

В связи с событиями на Украине Япония ранее увеличила число антироссийских санкций и ввела запрет на экспорт в Россию банкнот национальной валюты, золотых монет и золотых слитков.

Также с 5 апреля Токио вводит запрет на экспорт в РФ предметов роскоши. Из страны нельзя будет привозить автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и часы из драгметаллов, драгоценные камни. Кроме того, в списке запрещённых товаров находятся алкогольная продукция и табачные изделия, косметические средства и парфюмерия, меховые и кожаные изделия, одежда и обувь. Под ограничения попали стеклянная посуда, керамика, ковры, рояли, антиквариат, мотоциклы и ноутбуки.

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