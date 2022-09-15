Япония в три раза увеличила импорт российского сжиженного газа Япония в августе нарастила импорт российского СПГ на 211% в сравнении с 2021 годом

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В августе Япония увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 211,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом объем импорта нефти за тот же период в годовом выражении сократился на 20,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики от японского министерства финансов.

Также сообщается, что импорт угля из России в августе снизился на 32,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Импорт руды за тот же период вырос на 44,9%. Также Япония нарастила импорт российских овощей на 154% и сократила ввоз сои и зерновых на 95%.

В свою очередь объеи экспорта из Японии в Россию в августе текущего года снизился на 24,3% в годовом выражении, составив 54,95 млрд иен ($384 млрд). Импорт товаров России в Японию увеличился на 67,4%, составив 161,4 млрд иен или $1,15 млрд.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны продолжит осуществление поддержки Украины и сохранит санкционный режим в отношении России. По словам политика, Токио всецело поддерживает украинский народ и суверенитет страны. Мацуно при этом отказался дать оценку успехам ВСУ на востоке страны.