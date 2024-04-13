Япония заявила в ООН о «ядерной угрозе» России и припомнила Хиросиму Токио в ООН напомнило о Хиросиме и Нагасаки, умолчав о вине Вашингтона

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Токио никогда не смирится с российской «ядерной угрозой», заявила на заседании Совбеза ООН зампостпреда Японии при организации Мицуко Сино. При этом она напомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, умолчав о роли США в трагедии.

Дипломат сказала, что хочет подтвердить четкую позицию Токио по поводу неоднократно звучавшей со стороны Москвы «ядерной риторики». Сино подчеркнула, что трагедия двух японских городов никогда не должна повториться.

Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия, — сказала Сино.

МИД РФ 12 апреля сделал представление послу Японии в Москве Акире Муто в связи с деградацией отношений двух стран по вине Токио. Как отмечается, замглавы МИД России Андрей Руденко указал иностранному дипломату на опасные тенденции в развитии военного сотрудничества японских властей и Вашингтона, которое создает угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии.

США и Япония находятся в военном альянсе, а размещение американского контингента на островах всегда мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, военный потенциал США находится в непосредственной близости от российских границ.