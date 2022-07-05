Япония утвердила запрет на импорт золота из России Япония запретила импорт золота из России и оказание услуг по аудиту и консалтингу

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Правительство Японии утвердило запрет на импорт золота из России. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов страны, его приводит РИА Новости. Также запрещено предоставление в РФ услуг по бухгалтерскому учёту, аудиту, консалтингу и трастовых услуг. Запрет начнёт действовать с 5 сентября.

Вводится запрет на импорт металлов (золота) из Российской Федерации, — говорится в документе.

Детали введения запрета на импорт золота будут обнародованы позднее.

Также расширен список персональных санкций, туда внесены еще 90 физических и юридических лиц. В их числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова, супруга совладельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина Мордашова, глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

О намерении ввести новый пакет санкций в отношении России премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил на саммите «Большой семёрки» (G7), который состоялся в мае.