Япония уничтожила ракету со спутниками вскоре после запуска JAXA уничтожило ракету «Эпсилон-6» вскоре после старта

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Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) приняло решение уничтожить ракету «Эпсилон-6» с восемью спутниками вскоре после старта. Об этом сообщает агентство Kyodo. По имеющимся данным, после пуска возникли некие проблемы, не позволившие произвести нормальный полет.

Ракета «Эпсилон-6» стартовала с космоджрома Утиноура в префектуре «кагосима» в 09:50 по местному времени (03:50 мск). Предыдущие пять запусков ракеты были успешными. Вскоре после шестого запуска поступила информация, что трансляция прекращается без каких-либо пояснений, хотя обычно трансляция ведется до момента вывода спутников на орбиту.

Старт ракеты ранее был запланирован на 7 октября, но по техническим причинам его перенесли на 12 октября.

Первый запуск ракеты «Эпсилон» состоялся в 2013 году, пятый — в ноябре 2021 года.

Ранее стало известно, что американский космический зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) впервые в истории успешно изменил орбиту малого астероида Диморфос, столкнувшись с ним 27 сентября. Об этом сообщил руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства США (NASA) Билл Нельсон.