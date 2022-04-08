Токио удалил батальон «Азов» из «Справочника по международному терроризму»

Главное следственное управление Министерства юстиции Японии сообщило, что снимает статус неонацистской организации с украинского спецподразделения «Азов», включённого в «Справочник по международному терроризму за 2021 год». Госслужба страны объясняет, что справочник составлялся местными и зарубежными СМИ, исследовательскими институтами и прочими организациями, и «не содержал независимой оценки ведомства», поэтому теперь оно принимает шаги по «удалению ложной информации» и последующему исключению нацбатальона из списка.

Мы хотели бы сообщить вам, что мы решили удалить приведённое выше описание из «Справочника по международному терроризму — 2021», <...> чтобы предотвратить распространение информации, отличной от приведённых выше фактов, — говорится в заявлении.

Следственное управление извинилось за ошибку и подчеркнуло, что «признаёт причастность к ней с прискорбием». Представители ведомства отметили, что в их задачу входит нераспространение ложной информации о националистическом батальоне.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о подготовке дополнительных санкций в отношении России: страна намерена запретить импорт российского угля, машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки. Он добавил, что страна в первую очередь намерена постепенно сокращать зависимость от энергоносителей из РФ.