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Япония составила список семи труднозаменимых товаров из России

Власти Японии составили список из семи труднозаменимых товаров из России
06:32, 31 марта 2022
Япония составила список семи труднозаменимых товаров из России
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Список товаров и материалов, ввозимых из РФ, импорт которых в краткосрочной перспективе заменить будет проблематично, составило на фоне ситуации вокруг Украины Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В списке семь позиций: нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), газ, используемый при производстве полупроводников, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали. В документе указано, что зависимость страны от этих товаров крайне высока, в связи с чем ведомство призвало другие страны-экспортёры нарастить темпы производства.

По данным правительства Японии, зависимость от России по поставкам нефти составляет 3,6%, СПГ — 8,8%, при этом объём палладия из РФ составляет 43% от общего числа поставок этого материала в страну.

Ранее Япония подготовила поправки к закону о нормах транзакций и об обмене валют, куда вошли положения по криптовалютам. Это сделано, чтобы не дать возможности России выводить из-под санкций часть активов.

С 5 апреля Токио вводит запрет на экспорт в РФ предметов роскоши. Из страны нельзя будет привозить автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и часы из драгметаллов, драгоценные камни. Кроме того, в списке запрещённых товаров находятся алкогольная продукция и табачные изделия, косметические средства и парфюмерия, меховые и кожаные изделия, одежда и обувь. Под ограничения попали стеклянная посуда, керамика, ковры, рояли, антиквариат, мотоциклы и ноутбуки.

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