Япония составила список семи труднозаменимых товаров из России

Список товаров и материалов, ввозимых из РФ, импорт которых в краткосрочной перспективе заменить будет проблематично, составило на фоне ситуации вокруг Украины Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В списке семь позиций: нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), газ, используемый при производстве полупроводников, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали. В документе указано , что зависимость страны от этих товаров крайне высока, в связи с чем ведомство призвало другие страны-экспортёры нарастить темпы производства.

По данным правительства Японии, зависимость от России по поставкам нефти составляет 3,6%, СПГ — 8,8%, при этом объём палладия из РФ составляет 43% от общего числа поставок этого материала в страну.

Ранее Япония подготовила поправки к закону о нормах транзакций и об обмене валют, куда вошли положения по криптовалютам. Это сделано, чтобы не дать возможности России выводить из-под санкций часть активов.