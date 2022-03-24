Япония сообщила о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР

КНДР провела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии, возможно, речь идёт о баллистической ракете, которая может упасть внутри экономической зоны Японии. Отмечается, что ракета находится в полёте более часа и может быть межконтинентальной.

Ведомство предупреждает рыболовные суда о возможной опасности и просит не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Также сообщается, что предположительный район падения находится недалеко от северной префектуры Аомори. При канцелярии японского премьер-министра создан экстренный штаб по сбору информации об испытаниях. До этого телеканал NHK сообщил , что ракета может упасть за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море.

Южнокорейские военные также заявили о пуске КНДР «неопознанного снаряда». По данным агентства Yonhap, КНДР могла запустить баллистическую ракету большой дальности.

Ранее стало известно, что КНДР произвела очередной запуск неопознанного снаряда, который мог оказаться баллистической ракетой. Это был уже десятый ракетный пуск Северной Кореи в 2022 году. По данным военных, запуск произошёл 16 марта около 09:30 по местному времени (03:30 мск) из района Сунан в Пхеньяне и закончился «неудачей сразу после старта».