Япония скоординирует с США введение санкций против России

Правительство Японии будет в тесном сотрудничестве с США решать вопрос о санкциях в отношении России в случае военного конфликта на Украине, однако пока не намерено говорить о конкретном содержании таких мер. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, которые приводит ТАСС, в ситуации вокруг Украины по-прежнему сохраняется напряжённость и непредсказуемость.

Мы будем тесно координировать свою позицию с США при принятии решения о том, какие сильные действия могут быть осуществлены, — сказал Мацуно.

Ранее сообщалось, что разработкой содержания пакета ограничительных мер против России занимаются несколько ведомств, включая МИД и Министерство экономики, торговли и промышленности. Токио уже вводил санкции против Москвы в 2014 году после воссоединения с Крымом.

До этого США предложили Японии рассмотреть возможность введения экономических санкций против России в случае, если Москва решит «вторгнуться» на Украину. При этом отмечается, что для Токио вопрос введения ограничений является крайне сложным, поскольку это может привести к ухудшению отношений с РФ и оказать негативное влияние на переговоры о мирном договоре.