Япония сбросит радиоактивную воду с «Фукусимы»: чем опасно, что грозит РФ

Фото: Kimimasa Mayama/Keystone Press Agency/Global Look Press

Япония. Окума. Цистерны на атомной электростанции «Фукусима-1», в которых перед сбросом в океан хранится очищенная от радиоактивных частиц вода

Япония приняла решение о начале сброса воды, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», с 24 августа. Ее общий объем составляет 31,2 тысячи тонн. Что об этом говорят экологи и какие последствия ждут Россию?

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна, несмотря на опасения рыбаков и протесты со стороны Китая, начнет сбрасывать воду с АЭС в Тихий океан в четверг, 24 августа. По его словам, процесс запустится в том случае, если позволят погодные условия.

«Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что перед принятием данного решения власти Японии убедились в готовности всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power Company (TEPCO) осуществить безопасный сброс воды.

Кто выступал против сброса воды в Тихий океан

Южнокорейские группы гражданских активистов устраивали акции протеста против плана Японии по сбросу сточных вод с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.

«Как только радиоактивно загрязненная вода с „Фукусимы“ начнет сливаться в море, это напрямую повлияет на жизнь людей, причем это касается не только морской воды, но и почвы, сельскохозяйственных продуктов и морепродуктов», — говорили протестующие.

Сотни людей блокировали посольство Японии в Сеуле. Проведенные опросы показывали, что около 80% южнокорейцев выступали против сброса воды с АЭС. Также появлялись сообщения о том, что в рыбе, выловленной в прибрежных японских водах, обнаружено повышенное содержание цезия.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в стране считают сброс в океан заряженной ядерными отходами воды ошибочным решением. Он подчеркнул, что КНР вынуждают предпринять ответные шаги. Китай настаивает, чтобы Япония отказалась от этой идеи.

«Китайская сторона примет все необходимые меры, чтобы защитить экологию океана, защитить продовольственную безопасность и здоровье населения. Если эта радиоактивная вода безопасна, нет надобности сливать ее в море. Если она небезопасна, производить слив тем более не надо», — сказал представитель китайского МИД.

Россия также предупреждала Японию о технических проблемах в связи с предстоящим сбросом радиоактивной воды. Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Москва 24» заявила, что японское правительство должно предоставить заинтересованным государствам возможность брать пробы на месте сброса очищенной от радиоактивных частиц воды.

«Японии необходимо предоставить всю необходимую информацию заинтересованным государствам, вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса. Компания, которая оперировала на этой станции, была неоднократно уличена в несоответствии информации, которую предоставляла», — сказала она.

Что грозит России из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

По мнению председателя Дальневосточной экологической комиссии Николая Голика, сброс воды с «Фукусимы-1» может привести к заражению морской рыбы, которая с большой вероятностью заплывет в акваторию Амурского залива. Он пояснил, что такая рыба может попасть на стол к россиянам.

«Зараженная рыба заплывет в акваторию Амурского залива, в прибрежную территорию российских вод, а затем может попасть на стол россиян. Соответствующие службы должны вести контроль поступающей продукции на предмет соблюдения радиационных норм, но у нас часто этого не делают», — подчеркнул эколог.

Инженер-физик, член Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский рассказал, что сброс воды с АЭС «Фукусима-1» приведет к развитию онкологии у тех, кто как-либо связан с Тихим океаном. По его словам, японцы очистили воду от большинства радионуклидов, однако часть из них все же осталась. При этом Ожаровский отметил, что ситуация может стать ужасным прецедентом, после которого любая промышленная компания — атомная и химическая — сможет поступать так же. Кроме того, физик предупредил о риске внутреннего облучения.

«Также стоит отметить, что есть риск внутреннего облучения. Тритий — радионуклид может попадать в различные морепродукты, продукты питания, которые потом будет употреблять человек. В таком случае внутреннее облучение опаснее, чем внешнее, так как это может привести к развитию онкологии», — сказал он.

Читайте также:

Физик заявил о планах Японии по заражению Тихого океана радиоактивной водой

Китай запретил ввоз продуктов из Японии из-за сброса воды с «Фукусимы»

Названы последствия сброса радиоактивной воды с «Фукусимы» в океан