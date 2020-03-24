https://static.news.ru/photo/8b7a81ea-6d8e-11ea-aa56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/Global Look Press

Школы в Японии открываются после карантина с апреля, но с соблюдением всех мер предосторожности. Ситуация в стране лучше не стала, в случае роста заболеваний школы снова могут закрыть.

Откроют школы с началом учебного года в стране — это первая декада апреля. В учебных заведениях примут все меры предосторожности: будут избегать большого скопления людей, проветривать помещения и запретят общаться на близком расстоянии, пишет агентство Kyodo.

Школьникам предписано регулярно измерять температуру, во время общения надевать маску. Нормой в японских классах считается численность по 40 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клинические испытания препарата «Авиган» начали проводить японские медики в качестве эффективного лекарства от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Препарат, также известный под названием «Фавипиравир», разработали шесть лет назад для лечения гриппа.