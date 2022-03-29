Япония с 5 апреля запретит экспорт в Россию йеновых банкнот и золота

В связи с событиями на Украине Япония увеличивает число антироссийских санкций и вводит запрет на экспорт в Россию банкнот национальной валюты, золотых монет и золотых слитков, сообщается в пресс-релизе министерства экономики, торговли и промышленности страны, пишет РИА Новости.

Также ранее стало известно, что с 5 апреля Токио вводит запрет на экспорт в РФ предметов роскоши. Из страны нельзя будет привозить автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и часы из драгметаллов, драгоценные камни. Также, в списке запрещённых товаров находятся алкогольная продукция и табачные изделия, косметические средства и парфюмерия, меховые и кожанные изделия, одежда и обувь. Под ограничение попали стеклянная посуда, керамика, ковры, рояли, антиквариат, а также мотоциклы и ноутбуки.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил ранее, что власти страны обратятся к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рублях при поступлении подобных запросов от российской стороны. При этом он выразил сомнение в том, что контракты с японскими компаниями подпадают под это требование.