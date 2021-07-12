Япония рассказала о «горькой пилюле» для Зеленского

Японское издание Nihon Keizai назвало сближение Украины и Китая «горькой пилюлей» для Владимира Зеленского. Оно обязательно вызовет разногласия с Западом.

Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий, — отмечает автор статьи.

США и ряд европейских стран уже «с удивлением» восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. И сразу после этого Украина получила партию вакцины от коронавируса.

Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля, — отмечается в публикации.

На самом деле Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России. Это объясняет желание Зеленского попасть в НАТО и ЕС. Но это ему никак не удаётся, не развиваются даже соответствующие переговоры. Американский лидер Джо Байден предпочёл в первую очередь переговорить с Владимиром Путиным, несмотря на то, что Зеленский просил его о скорейшей встрече.

Решающим моментом стало соглашение между Вашингтоном и Берлином о «Северном потоке — 2». Сам Зеленский всегда внимательно относился к американскому президенту, заблокировав в марте этого года по просьбе США покупку Китаем крупного украинского производителя двигателей «Мотор Сич».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с главой Белого дома Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель затронет несколько тем, которые кажутся Киеву наиболее важными.