Япония расширила санкционные списки в отношении РФ Кабмин Японии: новые санкции введены в отношении 11 физлиц и 41 компании из РФ

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Японские власти включили в санкционный список еще 11 физлиц и 41 компанию из России, следует из опубликованного кабмином Японии перечня. По данным ведомства, рестрикции были введены из-за ситуации на Украине.

В частности, под ограничительные меры попали секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК. Правительство Японии также инициировало возможную, в случае их обнаружения, заморозку активов главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова и гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова.

Санкции ввели против Авиационного комплекса имени Ильюшина и НПО «Топаз». В списке оказались Завод имени В. А. Дегтярева, АЛРОСА, специальная экономическая зона «Алабуга» и концерн радиостроения «Вега».

В марте Япония ввела новые ограничительные меры против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией. Под санкции попали ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК. Экспортные ограничения были введены против концернов «Калашников», «Алмаз-Антей», корпорации «Уралвагонзавод», НПО «Базальт» и Объединенной судостроительной корпорации. Список физлиц, которым заморозили активы, пополнила уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева.