Япония раскрыла подробности пуска ракеты Северной Кореей

Запущенная утром 30 января Северной Кореей ракета пролетела около 800 километров и достигла максимальной высоты две тысячи километров. О этом на пресс-конференции рассказал секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передаёт NHK.

По словам Мацуно, информация о дальности и высоте полёта снаряда дана с расчётом на обычную траекторию баллистической ракеты, эксперты ещё продолжают вести анализ и сбор информации.

Согласно данным военных, Северная Корея могла произвести пуск баллистической ракеты ранее утром. Мы полагаем, что она преодолела расстояние в 800 километров, достигнув максимальной высоты полёта в две тысячи километров. Время полёта — около 30 минут. Вхождения в исключительную экономическую зону Японии не зафиксировано, — сказал секретарь кабмина.

Генсек японского правительства осудил ракетные испытания КНДР, отметил, что они нарушают резолюцию ООН и заявил о направлении КНДР решительного протеста в связи с пуском.

Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьёзным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Мы направили решительный протест в связи с пуском, — сказал Мацуно.

В связи с пусками ракет Северной Кореей при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб. Премьер Фумио Кисида дал указание ответственным ведомствам действовать по трём направлениям: «провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств».

Ранее сообщалось, что о возможном пуске ракеты со стороны КНДР заявили береговая охрана Японии и Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. Находящимся в море судам было рекомендовано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам.