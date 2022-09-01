Япония провела учения с использованием установок HIMARS Sankei: учения с применением установок HIMARS прошли на юго-западе Японии

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Япония и США провели учения сухопутных войск по отражению десанта с моря. Они проходили на острове Амамиосима в Восточно-Китайском море. В ходе учений применялись противокорабельные ракеты и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Мероприятие рассматривалось как часть совместных маневров Orient Shield, в которых участвуют военнослужащие двух стран в количество порядка трёх тысяч человек. Основной этап этих учений завершился в июле. Об этом сообщает японская газета Sankei.

Сценарий учений предусматривал внезапное появление десанта противника с моря. Корабли были замечены самолетами электронной разведки, после чего по кораблям были нанесены удары с помощью РСЗО HIMARS.

Установки были доставлены из США ради проведения учений, в регионе они применялись впервые. Предполагается, что наличие HIMARS должно оказать сдерживающее воздействие на Пекин.

Учения Orient Shield проводятся с 1985 года. В последнее время их масштаб заметно увеличился.

Ранее бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые сейчас поставляются ВСУ, в скором времени пригодятся США и Тайваню в конфликте с Китаем. По его словам, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не случайно побывала на Тайване, она и ее супруг располагают «огромными инвестициями» в микрочипы китайских и американских компаний, а КНР заблокировала торговлю с островом.