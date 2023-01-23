Япония продолжит политику санкций против России Премьер Японии заявил, что страна продолжит политику санкций против России

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Кисида Фумио(слева) выступает с речью перед госсекретарем США Энтони Блинкеном

Япония намерена укреплять взаимодействие с партнерами по G7 и странами глобального Юга, продолжая санкционное давление на Россию и поддержку Украины, заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента премьер-министр Фумио Кисида, слова которого приводит ТАСС. Также Япония вместе с остальными странами будет работать над преодолением энергетического и продовольственного кризисов в глобальной экономике.

Мы будем вместе работать над преодолением энергетического и продовольственного кризисов в глобальной экономике. Кроме того, мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины, — сказалКисида.

Ранее в Министерство иностранных дел страны сообщили, что Япония отправит на Украину 262 генератора, исходя из необходимости «защиты жизни украинского народа». В первую очередь генераторы поступят на предприятия, которые отвечают за электро-, тепло- и газоснабжение.

Также Кисида запланировал поездку в Киев в середине февраля, в рамках которой он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.Кроме того, Кисида намерен осмотреть районы Украины, где ранее проходили бои.

Сообщается, что поездка в Киев важна для Кисиды из-за председательства Токио в «Группе семи» (G7) в 2023 году. По мнению журналистов, поездка продемонстрирует активную вовлеченность японской стороны в процесс оказания помощи Украине. При этом японское правительство изучает возможности обеспечения безопасности во время визита.