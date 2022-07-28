Япония призвала Россию исключить Курилы из зоны военных учений

Фото: Министерство обороны РФ

Военные учения

Правительство Японии направило России представление с призывом исключить «район северных территорий» из зоны проведения военных учений Вооруженных сил РФ, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки. Как передает РИА Новости, речь идет о южных островах Курильской гряды.

Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу, — сказал Исодзаки.

Он добавил, что Токио «решительно потребовал» от Москвы исключить южные Курильские острова из зоны проведения предстоящих военных учений. Исодзаки подчеркнул, что Япония следит за происходящим вблизи своих границ на фоне конфликта на Украине.

Накануне Минобороны России объявило, что с 30 августа по 5 сентября в восточном регионе пройдут командно-штабные учения «Восток-2022». Уточнялось, что во время них будут отрабатываться механизмы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности.

Ранее востоковед Владимир Нелидов заявил, что вопрос о принадлежности Курил является «конфликтом ценностей» для Токио. По его мнению, Япония не собирается нападать на Россию и провоцировать военный конфликт, чтобы вернуть себе контроль над грядой Курильских островов.