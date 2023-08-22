Япония примет меры из-за космической программы КНДР Кисида поручил принять необходимые меры в связи с планами запуска спутника КНДР

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился принять все необходимые меры в связи с планами Северной Кореи запустить искусственный спутник Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Японии. Там отметили, что государству следует готовиться к «непредвиденной ситуации».

В рамках распоряжения соответствующие службы должны собрать и проанализировать всю имеющуюся информацию по данному вопросу, а также сотрудничать с США и Южной Кореей, чтобы потребовать от КНДР отказаться от планов запуска.

В ночь на 22 августа береговая охрана Японии сообщила об уведомлении со стороны Северной Кореи о планах запуска искусственного спутника Земли. Это должно произойти в период с 24 по 31 августа.

Ранее Пхеньян попытался запустить космический спутник 31 мая текущего года. В результате ракета «Чхоллима-1», на борту которой находился первый северокорейский военный разведывательный спутник «Маллиген — 1», упала в Желтое море. Причиной падения стали проблемы с работой двигателя второй ступени и нестабильность топлива. После этого власти страны заявили о необходимости повторного запуска после устранения неполадок.

При этом разведка Южной Кореи сообщала, что КНДР готовится к «различным провокациям», в том числе к запуску межконтинентальной баллистической ракеты и военного разведспутника.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио, Вашингтон и Сеул будут настоятельно призывать Пхеньян отказаться от запуска спутника. По его словам, японский премьер-министр Фумио Кисида поручил профильным ведомствам собирать и своевременно предоставлять населению информацию о действиях КНДР и быть в полной готовности.