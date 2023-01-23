Япония поставит Украине крупную партию генераторов Правительство Японии согласовало отправку на Украину 262 генераторов

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Loook Press

Япония отправит на Украину 262 генератора, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Такое решение приняло правительство, исходя «из защиты жизни украинского народа»

Из-за разрушения инфраструктуры на Украине повсеместно возникают крупномасштабные остановки подачи электричества. Правительством Японии для защиты жизни украинского народа, переживающего тяжелую холодную зиму, принято решение поставить 262 генератора, — заявили в японском МИДе.

В первую очередь генераторы поступят на предприятия, которые отвечают за электро-, тепло- и газоснабжение.

Ранее «Нафтогаз Украины» запустил свой онлайн-магазин по продаже техники и товаров для дома. По словам представителей газоснабжающей компании, сохранение тепла в домах для всех украинцев сейчас является общей и основной целью. В прошлом году «Нафтогаз Украины» объявил дефолт по еврооблигациям, оказавшись не в состоянии выплатить $350 млн долгов и проценты. Украинский кабмин не согласовал эти выплаты.

В середине декабря ЕК перечислила Украине последний транш в размере €500 млн — часть ранее согласованной макрофинансовой помощи. Кроме того, Совет ЕС утвердил предоставление Киеву помощи в размере €18 млрд в 2023 году. Этот кредит будет иметь для Украины десятилетний льготный период.