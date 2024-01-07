Япония поможет защитить Украину от дронов Япония через НАТО выделит Украине $37 млн на системы защиты от дронов

Фото: МО Украины

Япония внесет в фонд НАТО $37 млн для предоставления Украине систем защиты от беспилотников, сообщила глава МИД страны Ёко Камикава. Дипломат, прибывшая с визитом в Киев, объявила об этом по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Kyodo.

Камикава, впервые посетившая Украину с момента вступления в должность в сентябре, заявила, что Япония поставит беспилотную систему обнаружения самолетов и другую помощь, — сообщило агентство.

Помимо того, Токио предоставит Киеву пять мобильных газотурбинных электрогенераторов, «чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму», по словам Камикавы. Глава МИД Японии заявила о непоколебимой решимости страны продолжать поддержку Украины, чтобы «мир мог быть восстановлен».

Чиновница прибыла в страну с необъявленным визитом на поезде из Польши. Камикава заявила в Киеве, что Токио осуждает военные действия России. Дипломат также заявила, что Япония поможет украинцам в строительстве убежищ и предоставлении образовательных и медицинских услуг для женщин и детей.

В декабре Всемирный банк выделил Киеву $1,34 млрд дополнительной финансовой поддержки, в которую основную долю средств вложила Япония, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, эти деньги пойдут в том числе на выплаты зарплат учителям и помощь переселенцам.