Япония поможет выступившим против осуждения России странам

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Власти Японии окажут безвозмездную финансовую помощь 19 странам, которые выступили против резолюции ООН, осуждающей Россию. Общий размер помощи составит 12,8 млрд иен ($91 млн), сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минфин Японии.

Средства в рамках официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA) будут предоставлены Лаосу, Вьетнаму, Ирану и другим странам.

В Минфине Японии предложили пересмотреть эти расходы, указав, что правительственную помощь следует использовать для повышения присутствия страны в мировом сообществе. В МИД на это ответили, что данные средства будут направляться в том числе неправительственным организациям и по линии международных организаций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что правительство Японии приняло решение о выделении средств «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи».

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси признался, что лично проводил работу с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН с осуждением референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. При этом он отметил, что о росте количества государств, поддержавших документ, говорить не приходится, поскольку в марте были те, кто голосовал за, а сейчас есть воздержавшиеся и проголосовавшие против.