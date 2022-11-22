Япония поможет Украине лампами и генераторами

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Япония направит Украине в качестве экстренной помощи генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму $2,5 млн. Они будут переданы Киеву через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщается на сайте МИД Японии.

Правительство Японии приняло решение предоставить Украине чрезвычайную финансовую помощь в размере примерно $ 2,57 млн в качестве поддержки для подготовки к зиме в секторе электроэнергетики, — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что на Украине проводятся масштабные отключения электроэнергии из-за разрушения значительной части энергетической инфраструктуры страны ударами российских воск. В условиях наступления зимних холодов помощь Токио имеет большое значение для тех, кто не может пользоваться отопительными приборами и осветительным оборудованием.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате последних ракетных ударов российских войск из строя вышла почти половина энергетической системы Украины. Из-за этого украинские власти нуждаются в дополнительной помощи Евросоюза. Предоставленные ЕС средства будут направлены на покупку газа, а также энергетического оборудования.

Глава компании-поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко предположил, что Украине предстоит жить в условиях регулярных отключений электричества как минимум до конца марта. Замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в свою очередь заявил, что всеобщего блэкаута на Украине не будет. При этом он добавил, что отключения электричества в стране возможны «не только на час-два».