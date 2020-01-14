https://static.news.ru/photo/83dc834c-3711-11ea-82ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Япония готова помочь США и Ирану снять напряжённость в отношениях. Об этом сообщил министр обороны Японии Таро Коно на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Пентагона.

Министр сообщил, что разговаривал с Марком Эспером о ситуации на Ближнем Востоке, они обсудили последние события в Иране. Эспер рассказал коллеге, как американские военные действуют в регионе, приводит слова Коно ТАСС.

Я ответил, что мы будем прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряжённости и стабилизации ситуации в регионе, — пояснил японский министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия готова оказать политическое взаимодействие в налаживании диалога между США и Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.