Япония помешает России собирать беспилотники Япония примет новые санкции против РФ, включая запрет экспорта деталей для дронов

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Япония введет новые санкции в отношении российских частных лиц и организаций, а также по запрету экспорта, включая экспорт деталей для дронов. Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе онлайн-саммита G7. Заявление по итогам мероприятия распространил МИД страны.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония в качестве новых антироссийских санкций введет следующие меры: а) заморозит активы российских частных лиц и организаций, б) пополнит список организаций, в адрес которых запрещен экспорт, в) расширит список запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые могут укреплять основы российской промышленности, такие как детали для дронов, г) заморозит активы российских финансовых организаций, — говорится в сообщении.

К настоящему времени Токио в рамках антироссийских санкций заморозил активы 892 человек и 83 организаций, ввел запрет на экспорт из страны для 363 компаний и организаций. Также введен запрет на экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши, квантовых компьютеров и 3D-принтеров. также запрещены инвестиции в отношении России и предоставление части финансовых услуг.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что тема мирного договора с Японией для России закрыта. Она отметила, что Москва будет следить за планами по размещению гиперзвуковых ракет США в Японии. По ее словам, размещение вооружений изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире.