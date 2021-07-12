Япония пойдёт на мирный договор с РФ только после передачи Южных Курил

Подписание мирного договора Японии с Россией возможно только после решения территориального вопроса, заявил заместитель главы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда в интервью «Газете.Ru». Япония настаивает на передаче ей Южных Курильских островов.

Мы хотим продолжать переговоры о мирном договоре с учётом обсуждения всех четырёх островов. Принципиальная позиция Японии в том, что суверенитет над всеми четырьмя островами принадлежит ей. Поэтому наше правительство принципиально хочет решить территориальный вопрос, а потом заключить мирный договор, — рассказал представитель японского МИД.

Мирный договор между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны до сих пор не заключён из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Японская сторона заявляет о принадлежности ей Итурупа, Шикотана, Кунашира и группы островов Хабомаи. Москва считает эти территории своими. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что СССР передаст Токио Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Токио искусственно нагнетает истерику и напряжённость вокруг принадлежности Курильских островов, пренебрегая выстраиванием нормальных и полноценных экономических, финансовых, культурных связей с Россией.