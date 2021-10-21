Япония подняла в воздух истребители из-за вертолётов России и КНР

Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полётов российского и китайского вертолётов с палуб военных кораблей. Об этом заявил заместитель генсека правительства страны Ёсихико Исидзаки. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что вертолёты поднялись в воздух в 50–100 км от острова Сумису. По его словам, это произошло, когда по одному кораблю РФ и КНР прошли через Сангарский пролив, а ещё пять кораблей приблизились к острову Хонсю.

В районе 50–100 километров к юго-западу от острова Сумису (остров Смита) с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись по одному вертолёту, — сообщил Исидзаки.

В ответ в воздух были подняты японские истребители. Представитель правительства добавил, что Токио «с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории».

Ранее читатели японского издания Asahi Shimbun жёстко отреагировали на публикацию о проходе российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сангарский пролив (Цугару) в Тихий океан. Эскадры использовали данный маршрут 18 октября после учений «Морское взаимодействие — 2021».