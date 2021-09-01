Япония передумала депортировать объявившего себя беженцем россиянина

Россиянин Ваас-Феникс Нокард, утверждающий, что приплыл с Кунашира, и обнаруженный на самом северном японском острове Хоккайдо, объявил себя беженцем. Соответствующую заявку он подал в Японии. Об этом сообщило агентство «Киодо».

В связи с этим в ближайшее время его депортация не планируется . Судя по всему, Япония передумала высылать россиянина в начале сентября, как это планировалось ранее. До этого стало известно, что Япония не будет давать статус беженца россиянину.

Отказ был связан с тем, что россиянин не соответствует требованиям для наделения его таким статусом. Кроме того, решение японских властей связано с позицией страны в отношении южной части Курил. Их считают «исконно японской территорий», поэтому давать статус беженца приплывшему оттуда россиянину — противоречить своей позиции.

Напомним, что изначально Япония отказалась раскрыть РФ официальную информацию о россиянине. Полиция утверждала, что ей ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. При этом японские СМИ распространяли различную информацию со ссылкой на источники в полиции.

Предположительно, россиянин приплыл в Японию на надувной лодке, преодолев около 20 км.