Япония передумала депортировать объявившего себя беженцем россиянина

Россиянин Ваас-Феникс Нокард, утверждающий, что приплыл с Кунашира, и обнаруженный на самом северном японском острове Хоккайдо, объявил себя беженцем. Соответствующую заявку он подал в Японии. Об этом сообщило агентство «Киодо».
В связи с этим в ближайшее время его депортация
Отказ был связан с тем, что россиянин не соответствует требованиям для наделения его таким статусом. Кроме того, решение японских властей связано с позицией страны в отношении южной части Курил. Их считают «исконно японской территорий», поэтому давать статус беженца приплывшему оттуда россиянину — противоречить своей позиции.
Напомним, что изначально Япония отказалась раскрыть РФ официальную информацию о россиянине. Полиция утверждала, что ей ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. При этом японские СМИ распространяли различную информацию со ссылкой на источники в полиции.
Предположительно, россиянин приплыл в Японию на надувной лодке, преодолев около 20 км.