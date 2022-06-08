Япония отреагировала на решение России по сотрудничеству в морском промысле МИД Японии: консультации с Россией по соглашению о промысле морских ресурсов продолжатся

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После решения России о приостановке межправительственного соглашения о сотрудничестве в области промысла морских животных Япония намерена продолжать консультации с Москвой. Токио рассчитывает на то, что японские рыбаки получат возможность продолжать свою деятельность. Об этом телеканалу NHK заявил представитель внешнеполитического ведомства страны.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия приостанавливает действие соглашения с правительством Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Она уточнила, что японская сторона прекратила выплаты, полагающиеся по соглашению, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о безвозмездной технической помощи Сахалинской области. Действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.

В МИД Японии решение России назвали «чрезвычайно прискорбным».

Как будто бы [подписание документа о технической помощи Сахалинской области] являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения, — сказал японский дипломат.

Соглашение от 21 февраля 1998 года позволяло японским судам вести лов в районе Южных Курил по выделенной квоте за определённую плату.

Ранее стало известно, что власти Японии намерены сохранить участие национальных корпораций в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Отмечается, что правительство считает их крайне важными для экономической безопасности страны.