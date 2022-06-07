Япония отменила приглашение России на 70-летие Морских сил самообороны Япония отказалась приглашать РФ на мероприятия по случаю 70-летия Морских сил самообороны

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Япония отменила приглашение РФ на мероприятия, посвящённые празднованию 70-летнего юбилея Морских сил самообороны страны. Об этом сообщил министр обороны Нобуо Киси, его слова приводит агентство Kyodo. Причиной отмены стала спецоперация России на Украине.

Это подрывает усилия по укреплению доверия между национальными военно-морскими силами, — заявил глава японского оборонного ведомства.

В рамках празднования 70-летия Морских сил самообороны в Японии должны пройти Военно-морской симпозиум западной части Тихого океана и военно-морской парад. Изначально РФ была приглашена на оба мероприятия.

Ранее власти Японии сообщили о вводе ограничительных мер против трёх российских кредитных организаций из-за конфликта на Украине. В список попали Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции. Под санкции также попали товары, которые помогут укрепить производственную базу России.