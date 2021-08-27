Япония откажет приплывшему россиянину в статусе беженца

Япония не будет давать статус беженца россиянину, приплывшему с острова Кунашир на остров Хоккайдо. Его в ближайшее время передадут России, пишет Hokkaido.
Россиянин
Решение японских властей связано, в частности, с позицией страны в отношении южной части Курил. Их считают «исконно японской территорий», поэтому давать статус беженца приплывшему оттуда россиянину — противоречить своей позиции.
Ранее россиянин, заявлявший, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, был задержан за нелегальный въезд. Соответствующее уведомление от властей Японии получило генконсульство РФ в Саппоро.