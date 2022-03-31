Япония отказалась выходить из энергетического проекта России «Арктик СПГ-2»

Японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что Токио не намерен выходить из проекта «Арктик СПГ-2», в рамках которого он закупает российские энергоресурсы. Несмотря на правила ЕС, запрещающие новые инвестиции в российские корпорации в энергетическом секторе, Япония намерена внимательно изучить влияние этих мер на проект. Доля России в общем объёме японского импорта СПГ составляет около 8,8%, передаёт ТАСС.

Что касается проекта «Арктик СПГ-2», то в настоящее время мы не думаем о прекращении бизнеса и не намерены выходить из него, — рассказал Хагиуда.

Японский премьер-министр Фумио Кисида в свою очередь заявил, что Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», поскольку заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.

Правительство страны ранее вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Речь идёт о формулировке, которая называет эту территорию «неотъемлемой частью Японии», а острова при этом снова получают статус «незаконно оккупированных». Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в так называемую «Синию книгу по дипломатии». После начала специальной операции России на Украине, Япония ввела санкции против Москвы.