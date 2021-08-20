Япония отказалась раскрыть РФ приплывшего ради политубежища россиянина

Япония отказалась раскрыть РФ официальную информацию о россиянине, который, по данным СМИ, приплыл с острова Кунашир ради политубежища. Японские компетентные органы не предоставили информацию генконсульству РФ в Саппоро, говорится в заявлении российской дипмиссии на странице в Facebook.
Генконсульство
Таким образом, о «перебежчике» пока известно только от разного рода источников. Предположительно, ему около 40 лет и он приплыл в Японию на надувной лодке, преодолев около 20 км.
«Интерфакс»
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Южно-Курильского городского округа сообщали, что приплывший в Японию ради политубежища россиянин оказался жителем Удмуртии.