Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Российский самолёт нарушил воздушное пространство Японии, пишет агентство Kyodo. Токио по дипломатическим каналам призвал Москву к недопущению повторения подобного инцидента.

По данным агентства, это произошло у острова Хоккайдо на севере страны. Российский гражданский самолёт Ан-26 якобы вторгся в воздушное пространство Японии в районе мыса Сиретоко примерно в 09:37 и примерно в 15:58. Москва пока никак не прокомментировала данную информацию.

Отмечается, что в октябре 2020 года российский вертолёт уже вторгался на территорию Японии.

Ранее Королевские ВВС Великобритании заявили о перехвате российского военного самолёта Су-24 в международном воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от побережья Румынии. Утверждается, что российский самолёт был обнаружен при входе в район полётной информации Бухареста. Предположительно, он направлялся в воздушное пространство Румынии, при этом он не передавал полётный план, не разговаривал с местными диспетчерами и «создавал угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства».