Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Российский самолёт нарушил воздушное пространство Японии, пишет агентство Kyodo. Токио по дипломатическим каналам призвал Москву к недопущению повторения подобного инцидента.
По данным агентства, это
Отмечается, что в октябре 2020 года российский вертолёт уже вторгался на территорию Японии.
Ранее Королевские ВВС Великобритании заявили о перехвате российского военного самолёта Су-24 в международном воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от побережья Румынии. Утверждается, что российский самолёт был обнаружен при входе в район полётной информации Бухареста. Предположительно, он направлялся в воздушное пространство Румынии, при этом он не передавал полётный план, не разговаривал с местными диспетчерами и «создавал угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства».