Япония обнаружила четыре корабля ВМФ России в Цусимском проливе

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Япония заявила, что четыре корабля ВМФ России прошли через Цусимский пролив на юг. Российские суда обнаружили эксперты, работающие в этой области. Об этом сообщила пресс-служба Объединённого штаба сил самообороны страны.

Подтверждаем, что четыре корабля ВМФ России прошли на юг через Цусимский пролив в сторону Восточно-Китайского моря. Японские военные продолжают присутствовать в море и в воздушном пространстве вблизи Японии. Мы приняли серьёзные меры для обеспечения безопасности, — говорится в сообщении.

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Японии заметили ракетный крейсер, эсминец и два фрегата российской стороны. В заявлении подчеркнули, что суда «не совершали никаких опасных действий» и не вторгались в японские территориальные воды.

Ранее японский МИД опубликовал сообщение о том, что Токио продолжит «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил. Проблему Курильских островов («северных территорий») в ведомстве назвали сложнейшей в отношениях с РФ.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.