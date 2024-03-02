Япония не подтвердила информацию об отправке войск на Украину Постпред Ямадзаки: Япония не рассматривает вариант отправки войск на Украину

Фото: МО Украины

Япония не обсуждает вариант отправки Сил самообороны в зону спецоперации на Украине, заявил постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки, передает РИА Новости. Информацию о передаче вооружений Киеву дипломат также не предоставил.

По данному вопросу у меня нет никакой информации из Токио, — отметил он, уточнив, что отправка японских военных за рубеж запрещена на конституционном уровне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что желание Запада ввести войска на украинскую территорию зафиксировано. Солдаты стран-членов НАТО уже находятся в зоне конфликта неофициально, подчеркнул при этом глава диппредставительства. По словам Лаврова, без иностранных инструкторов дальнобойные средства Вооруженных сил Украины не могли бы использоваться против российских городов.

До этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь отметил, что французских военных могли бы перебросить в зону спецоперации для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны. При этом слова президента республики Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск на Украину политик призвал не расценивать как объявление о каких-либо действиях.