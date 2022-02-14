Япония назвала условия для введения санкций против России

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси не стал отвечать на вопрос СМИ о конкретных санкциях, которые Токио может принять в отношении РФ в случае эскалации конфликта на Украине. Он лишь отметил, что правительство страны будет определять свои действия, исходя из фактической ситуации в регионе и при тесном взаимодействии с международным сообществом. Его слова приводит РИА Новости.

Мы продолжаем настоятельно призывать к дипломатическому урегулированию вопроса. Действия Японии на случай военного вторжения, в том числе введение санкций, будут определяться на основании фактической ситуации. Мы намерены действовать в тесной координации с международным сообществом, в том числе со странами «большой семерки», — сказал глава японского МИД.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида также отметил, что если санкции против России всё же будут введены, их конкретное содержание будет согласовано с США и странами Европы.

По информации агентства Киодо, правительство Японии рассматривает различные варианты санкций против РФ, в том числе экспортные ограничения на высокотехнологичные товары, замораживание активов юридических и физических лиц из окружения главы российского государства.